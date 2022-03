Число погибших при наезде минивэна в Торонто возросло до десяти

Число жертв при наезде фургона на пешеходов в Торонто возросло до 10 человек, также сообщается о 15 пострадавших, пишет "Коммерсант" со ссылкой на CBC News.

Как сообщается, около 13:30 (20:30 мск) белый арендованный микроавтобус сбил пешеходов на улице.

Водитель - 25-летний Алек Минасян - арестован. В его доме проводятся обыски. Его мотивы выясняются.

По словам заместителя начальника полиции Торонто Питера Юна, предстоит длительное расследование. Он отметил, что есть несколько свидетелей происшествия. Случившееся также зафиксировано на камеры видеонаблюдения.

Министр общественной безопасности страны Ральф Гудейл заявил, что пока рано комментировать причины случившегося.

Полиция считает, что подозреваемый не связан с террористическими группировками, и пока не называет произошедшее терактом.

В посольстве России в Канаде заявили, что данных о погибших или пострадавших в происшествии россиянах пока нет.

After multiple pedestrians plowed down on Toronto sidewalk, driver gets out holding what appears to be a gun. Police arrest him. No shots fired. pic.twitter.com/xWHeylS1d8