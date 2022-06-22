Число посетителей Нового рынка и ТЦ «Пионер» уменьшилось после закрытия путепровода на ремонт

Количество посетителей Нового рынка уменьшилось после закрытия на ремонт находящегося рядом путепровода. Однако сейчас всё возвращается в норму, отмечают представители рынка. Работники ТЦ «Пионер» также жалуются на падение количества посетителей.

В администрации Нового рынка рассказали, что сложности после закрытия моста у них есть, но постепенно их становится меньше. По их словам, многие люди ещё не в курсе, как проехать к торговому центру и где остановиться. Но когда они решаются один раз посетить рынок, то понимают, что добраться до места всё-таки возможно.

«Когда мост закрыли, было снижение числа посетителей, потому что люди не знали, как им подъезжать, проезжать, куда бежать. Но сегодня люди приезжают, несмотря на сложности и отсутствие информации. Те покупатели, которые на протяжении долгого периода времени закупаются на рынке, следят за качеством продуктов, приходили, приходят и будут приходить. Арендаторы и клиенты не покидают нас», — пояснили в администрации Нового рынка.

По словам представителя организации, после того как мост перекрыли, в Барнауле пошли слухи о закрытии рынка. Сейчас они вредят торговой площадке, отмечают в администрации. Посетители слышат от знакомых, что из-за ремонта путепровода торговые точки закрыты, но потом приезжают на рынок, видят, что он работает, и удивляются. Руководство рынка отмечает, что сейчас всё больше людей узнают, что площадка не закрыта. И посещаемость возвращается в норму.

Новый рынок / Фото: «Яндекс.Карты»

Правда, для роста числа покупателей сейчас не очень хорошее время. Летом посещаемость всегда падает, ведь люди уезжают из городов в отпуска и на каникулы, отмечают в организации. Поэтому соответствовать весенним показателям в данный момент трудно.

Из-за закрытия моста на Новом рынке сменились так называемые «активные дни». В администрации торговой площадки рассказывают, что если раньше больше всего посетителей шло к ним в четверг, пятницу и субботу, то теперь самыми востребованными у клиентов днями являются пятница, суббота и воскресенье. В эти дни на дорогах меньше машин, поэтому люди выбирают их.

При всех сложностях арендодатели на ситуацию руководству не жалуются, отмечает представитель Нового рынка.

«Я сегодня разговаривала с владелицей магазина „Фрукты-овощи“. Она говорит, что народ идёт. Мы работаем, на территории рынка посетители есть, предприниматели работают, люди ходят. Определённые трудности присутствуют, но всё нормально», — отметили в администрации Нового рынка.

В торговом центре «Пионер» количество посетителей также уменьшилось после закрытия путепровода. Например, прачечная потеряла до 75% клиентов. Официальные представители ТЦ «Пионер» от комментариев отказались.

В магазинах, которые находятся за мостом, ситуация после закрытия путепровода на ремонт сильно не изменилась. Например, в строительном супермаркете «Арсенал» рассказали amic.ru, что количество посетителей у них осталось на прежнем уровне.

Напомним, что мост на Новом рынке полностью закрылся на ремонт 21 мая 2022 года. Работы на нём продолжатся до 30 ноября 2023 года. Всё это время мост будет перекрыт, проехать по нему никто не сможет. При этом и до «Пионера», и до Нового рынка можно добраться на машине, парковка там открыта.

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