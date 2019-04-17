Число страдающих ожирением россиян выросло вдвое

Заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала о практически двукратном росте доли заболеваемости ожирением среди взрослого населения страны, сообщает РИА "Новости".

"Мы исходили из того, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела", – уточнила Брагина во время заседания круглого стола в Госдуме по вопросам правильного питания.

При этом наблюдается тенденция увеличения доли страдающих от ожирения с возрастом. По словам специалиста, такую динамику можно объяснить неправильным питанием населения.

В частности, согласно исследованиям, россияне потребляют слишком много жиров и очень мало белков. Это провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и увеличение массы тела.