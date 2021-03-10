Число умерших от ковида в России резко подскочило за сутки

Зафиксировали еще 466 летальных исходов

10 марта 2021, 16:04, Роман Кильмяшкин

За минувшие сутки в России выявили 9 079 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся за время пандемии в стране достигло 4 351 553 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

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Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1116), второе место занимает Санкт-Петербург (+959), третье – Московская область (+378). Алтайский край, в котором на 10 марта подтвердили 124 новых случая инфекции, находится на 19-й строчке.

Из больниц выписали еще 13 350 пациентов, всего выздоровели 3 945 527 человек.

Скончались за последние 24 часа 466 пациентов. Это на четверть больше, чем днем ранее (336). Всего за весь период пандемии в стране зафиксировано 90 275 летальных исходов среди зараженных коронавирусом.

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