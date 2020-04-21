Число заражений коронавирусом в Новосибирской области достигло 135

Число зараженных COVID-19 в Новосибирской области продолжает расти. За сутки зафиксировано еще три случая, проинформировали в региональном оперативном штабе утром 21 апреля.

Источник заражения людей пока неизвестен. Контактов с выявленными заболевшими у них не было и за пределы региона они не выезжали.

Таким образом, общее количество заражений коронавирусом достигло 135. Выздоровели и выписаны из больницы 16 человек. Четверо пациентов умерли.

Ранее amic.ru писал, что все три сибирских города-миллионника вошли в пятерку аутсайдеров по индексу самоизоляции в России. Компанию Новосибирску (3,4 балла), Красноярску (3,6) и Омску (3,6) составили в антирейтинге Екатеринбург (3,5) и Челябинск (3,5).