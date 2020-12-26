Число заразившихся коронавирусом в России превысило 3 миллиона

Число подтвержденных случаев коронавируса в России превысило 3 миллиона и составило 3 021 964 человека. За минувшие сутки заболевание выявили у 29 258 человек, сообщает федеральный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+7480 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3755) и Московской области (+1615). Алтайский край (+219) по данным 26 декабря занимает 32-ю строчку таблицы.

Скончались за последние сутки 567 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 54 226 летальных случаев.

Выздоровели за весь период 2 426 439 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 28 185 пациентов.