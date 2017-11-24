Число жертв нападения на мечеть в Египте возросло до 155 человек

Число погибших в результате взрыва в мечети на севере Синайского полуострова в Египте увеличилось до 155, сообщает RT со ссылкой на Al Arabiya.

Ранее сообщалось о 115 погибших.

Взрыв произошел в мечети недалеко от города Эль-Ариш на севере Синая. Сообщается, что боевики привели в действие взрывное устройство во время пятничной молитвы, а затем стали расстреливать выбегавших людей.

Полиция и армия прочесывают местность в поисках террористов, которым удалось сбежать с места событий, а также всех причастных к инциденту. Создана специальная комиссия по расследованию теракта.

Сообщается, что среди пострадавших в основном гражданские, но было и несколько военных.

Чтобы оценить текущую ситуацию, президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси собрал экстренное совещание для профильных министров. В Египте объявлен трехдневный траур по погибшим.