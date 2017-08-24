Читатели Amic.ru проголосовали за перенос столицы России в Новосибирск

Читатели Алтайского края считают, что столицу России можно было перенести в Новосибирск. Город известный, считается столицей Сибири, здесь развивается и наука, и промышленность. Именно за этот город проголосовало большинство читателей портала, принявших участие в опросе (135).

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Всего в опросе приняли участие 347 читателей.

На втором месте по полярности - Барнаул. За этот вариант проголосовали 48 читателей портала.

По 43 человека выбрали варианты "Только Москва и ничего кроме" и "Екатеринбург, город на стыке Европы и Азии".

За Красноярск проголосовали 40 человек. И 34 участника опроса заявили, что их устроит любой город, лишь бы подальше от первопрестольной. Самым непопулярным вариантом стал город Владивосток. Его выбрали всего четыре участника опроса.

Между тем в апреле 2012 года за перенос столицы России из Москвы в Сибирь проголосовали 930 человек из 1464 участников опроса.

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Политика Сергей Шойгу заявил, что столица России должна быть расположена в Сибири

Напомним, 6 апреля 2012 года избранный губернатором Московской области Сергей Шойгу в эфире РСН заявил о том, что столица России должна быть расположена в Сибири. Таким образом он ответил на вопрос журналиста об отношении к расширению границ Москвы.

В августе 2017 года председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу России за Урал, сообщает RT. Он считает, что московский регион сейчас "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения". И все национальное развитие акцентировано на 15-25 мегаполисах, в которых проживает "уже более половины" всех граждан.

А вот мэр Москвы Сергей Собянин недоволен таким предложением.