Читинские школьники учатся в классах, где вместо стекол целлофан и фанера

В Чите родители учеников средней школы № 13 просят о помощи — их дети учатся в классах со старыми, деревянными рамами, окна в которых склеены скотчем, а в некоторых местах фанера и целлофан, сообщает телеканал ZabTV.

"Я мама первоклассника. У нас в классе холодно. Окна заклеили плёнкой. Дует очень сильно. Дети болеют. Мы собрали деньги. Мы смогли собрать с класса 8 500 рублей. Нам денег не хватает. Руководство школы нам не хочет помочь в этом. Никаких движений нет на протяжении 2 месяцев. Родительский комитет настроен на то, что мы сами обязаны ставить окна. Но мы не можем, мы не располагаем такими суммами, чтобы нам собрать 60 тысяч на 3 окна", — рассказала мать одного из учащихся.

Директор школы от комментариев на камеру категорически отказалась, а также запретила снимать в здании: "Все, что происходит внутри школы, все решается на управляющем совете. Есть средства, значит, выделят на окна. Я в этой школе работаю 18 лет. Все делается поэтапно. Камеру выключи! Не понятно, что ли? Охрана".

Она также отметила, что "в данном случае телевидение должно договариваться".

В местном комитете образования сообщили, что тепловой режим в школе соответствует санитарным нормам. Также рассказали, что проблемных окон на самом деле гораздо меньше, чем посчитала съемочная бригада телеканала.