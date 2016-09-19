Член британской королевской семьи впервые совершил каминг-аут

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Лорд Ивар Маунтбаттен, двоюродный брат британской королевы Елизаветы II, признался, что является бисексуалом. Это первый случай, когда член королевской семьи Великобритании публично говорит о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, передает в воскресенье, 18 сентября, "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что Маунтбаттен в 2011 году развелся с Пенелопой Томпсон, с которой состоял в браке с 1994 года. У пары родились три дочки.

Лорд сообщил, что знал о своей нетрадиционной ориентации еще в подростковом возрасте, но не хотел "идти по этому пути", боясь последствий. Маунтбаттен также отметил, что никогда не думал, что женится, так как "не хотел быть нечестным". Его жена узнала об этом еще до свадьбы. Лорд признался ей в бисексуальности, что его влекло к обоим полам. "Она была понимающей, и я всегда буду благодарен ей", – сказал Маунтбаттен.

Он считает, что Томпсон надеялась изменить своего мужа, но в итоге поняла тщетность попыток.

В данный момент 53-летний лорд встречается с директором клининговой авиакомпании Джеймсом Койлом, с которым он познакомился в Швейцарии в марте прошлого года.