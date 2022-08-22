Что известно о бунте с заложниками в кемеровской колонии?

Восемь заключённых захватили в заложники трёх сотрудников СИЗО № 1 в Кемеровской области. Сейчас всех их уже освободили, в результате ЧП никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ФСИН.

Как заключённые захватили заложников?

Бунт произошёл во время проверки вечером 21 августа. Один из сотрудников СИЗО зашёл в камеру, а заключённые затащили его внутрь. Предположительно, у них заранее были заготовлены деревянные палки и металлический уголок.

Кто был заложником?

В итоге у зэков оказалось трое заложников — мужчина и две девушки. Как писал Telegram-канал Baza, ими были 21-летняя Ангелина Д., 24-летняя Кристина М. и 23-летний Юрий М.

Когда стало известно о захвате заложников, с заключёнными начались переговоры. В ходе них захватчики сначала освободили Кристину М. (её отправили передавать требования силовикам), а затем и остальных. Пока Юрий и Ангелина находились в заложниках, на территорию СИЗО вошёл спецназ.

Что требовали заключённые?

Заключённые требовали сотовую связь, вызова к ним прокурора и руководства ФСИН. Пока неизвестно, выполнили ли все эти требования работники СИЗО. Однако руководство регионального управления ведомства всё-таки выехало к заключённым, сообщает ТАСС.

Как пишут СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Ситуация, по данным кемеровского ФСИН, была контролируемой. Сейчас ведётся расследование и выяснение всех обстоятельств случившегося, передаёт «ЧС-инфо».

Отметим, что следственный изолятор № 1 располагается в Заводском районе Кемерова и является единственным СИЗО в городе. Оно рассчитано более чем на 700 заключённых.