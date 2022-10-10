8 октября командующим объединённой группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции по решению министра обороны РФ был назначен генерал армии Сергей Суровикин. Чем известен новый командующий — в обзоре amic.ru.

Какое образование получил Суровикин?

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в 1995 году — командный факультет Военной академии имени Фрунзе, а в 2002 году — Военную академию Генштаба ВС РФ. Все учебные заведения Суровикин окончил с отличием.

Как складывалась военная карьера Суровикина?

С 1983 года он служил в Вооружённых силах СССР. Входил в состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Позднее Суровикин участвовал в вооружённом конфликте в Таджикистане, во Второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 1987 года он служил в мотострелковых войсках. В августе 1991 года капитан Суровикин командовал батальоном 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, участвовавшей в «наведении конституционного порядка в Москве» по приказу ГКЧП. В ночь на 21 августа возглавлял отряд БМП, который пытался прорвать баррикады на пересечении Садового кольца и Нового Арбата. В столкновении погибли трое пикетчиков. Нападавшими была сожжена одна БМП, ещё одна повреждена, шесть военнослужащих получили ранения. После поражения ГКЧП Суровикин был арестован и несколько месяцев провёл в СИЗО, но в итоге обвинения с него сняли, так как он выполнял приказы руководства. Более того, Суровикин был не просто освобождён, а повышен в звании по личному приказу президента России Бориса Ельцина.

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С 1999 года возглавлял штаб 201-й мотострелковой дивизии (Таджикистан). С 2002 года командовал 34-й мотострелковой дивизией (Екатеринбург). В июне 2004 года назначен командиром 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне. С 2005 года — замкомандующего и затем командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией. С 2008 по 2010 год возглавлял главное оперативное управление Генштаба ВС России.

В 2010-2012 годах возглавлял штабы войск Приволжско-Уральского, Центрального и Восточного военных округов. С апреля по октябрь 2012 года руководил рабочей группы по формированию военной полиции Минобороны России. С 2013 по 2017 год — командующий войсками Восточного военного округа. С марта 2017 года командовал российской группировкой ВКС в Сирии. 22 ноября 2017 года назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами. С 2022 года руководит Южной группировкой войск в зоне СВО.

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Какие награды есть у Суровикина?

Он награждён тремя орденами Мужества, орденами Красной Звезды и «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими. 8 декабря 2017 года Сергей Суровикин получил звание Героя России. 16 августа 2021 года указом президента ему присвоено воинское звание генерал армии.