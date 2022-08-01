Что известно о сверхдоходном алтайском госпредприятии, которое хотят продать по необычной схеме

Почти за 120 млн рублей хочет продать четверть пакета акций АО «Бийское» краевое Министерство сельского хозяйства. Предприятие, которое занимается разведением крупного рогатого скота и производством молока, сейчас находится в краевой собственности, но уже в августе может быть частично приватизировано. Рассказываем, что это за актив и почему эксперты считают схему приватизации подозрительной.

Чем занимается АО «Бийское»?

Центральная усадьба находится в селе Первомайском в 7 км от Бийска. Ещё есть, судя по данным сайта предприятия, четыре отделения, которые расположены в пяти других населённых пунктах, удалённость которых от головной конторы не превышает 25 км.

Оно занимается разведением КРС, производит молоко, мясо, выращивает зерновые и кормовые культуры, ведёт торгово-закупочную деятельность. За «Бийским» закреплены на правах хозяйственного ведения товарно-молочные фермы, телятники, зерноток, автопарк и другие объекты. По данным сайта предприятия, его общая земельная площадь составляет почти 16 тысяч га, где более 12,5 тысяч га — пашня. Это один из крупнейших сельхозпроизводителей в Бийском районе. На предприятии работает 264 человека.

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Каковы доходы предприятия?

Стоимость чистых активов «Бийского», по данным «Банкфакса», в 2021 году была почти 640 млн рублей. Выручка — 513 млн, и это на 55% больше, чем годом ранее. Себестоимость подросла на 52% (440 млн). Прибыли от продаж — 73 млн (рост 82%). Чистая прибыль в прошлом году составила 105 млн (55,5% к 2020 году).

Почему АО «Бийское» находится в собственности государства?

Раньше это был Бийский совхоз-техникум. В 1990-е годы предприятие зарабатывало миллиарды и много вкладывало в развитие производственной базы. В декабре 2012 года на его базе было создано АКГУП «Бийское». В июле 2021 года оно сменило форму собственности на акционерное общество. Позже его включили в прогнозный план приватизации.

Сразу после реорганизации АКГУП в АО уставный капитал «Бийского» вырос в 50 раз (с 10 млн рублей до 501,8 млн). Он весь принадлежит Алтакрайимуществу. При этом гендиректор унитарного предприятия Андрей Копылов перешёл на должность гендиректора АО.

В начале 2022 года правительство региона направило в краевой парламент проект изменений в этот прогнозный план. Поправки инициировало Алтакрайимущество, которое возглавляет выходец из Бийска Александр Теплов, а курирует вопросы, связанные с приватизацией, вице-губернатор Иван Кибардин.

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Что за уголовные дела заведены в отношении сотрудников «Бийского»?

В последние годы в отношении сотрудников «Бийского» завели несколько уголовных дел. И одной из версий продажи предприятия является то, что при смене формы управления этот актив может избавиться от коррупционных схем. Так, в 2021 году главный бухгалтер фирмы и ещё один сотрудник были уличены и признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Также, по данным «Банкфакса», в 2020 году в поле зрения правоохранителей попадали крупные тендеры предприятия на общую сумму 100 млн рублей. И проводилась проверка Следкома о, предположительно, незаконных действиях бывшего директора, которого подозревали в мошенничестве, растрате, злоупотреблениях и превышении полномочий.

Какова схема продажи пакета акций АО «Бийское»?

Приём заявок на участие в торгах начался 6 июля. Всего Алтайкраимущество реализует 125 447 акций по цене 1000 рублей за одну бумагу. Но аукцион будет со скидкой — 119,484 млн рублей с шагом в 5,974 млн. Заявки принимаются до 2 августа. Аукцион пройдёт 5 августа.

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Что говорят эксперты об аукционе?

О потенциальных инвесторах АО «Бийское» пока ничего неизвестно. В кулуарах называли Вадима Смагина, депутата АКЗС и владельца Бочкарёвского пивзавода. Но Смагин, по данным amic.ru, интереса к предприятию не проявляет.

По мнению другого депутата АКЗС — Александра Молотова, серьёзных инвесторов вряд ли заинтересует схема с приобретением только четверти акций АО. При таком раскладе, вкладывающий деньги не будет владеть контрольным пакетом, а, значит, не сможет ни на что влиять. «При такой продаже возникает ощущение, что схема создана под конкретного покупателя, кто в дальнейшем приберёт к рукам и оставшиеся доли», — говорит Молотов.