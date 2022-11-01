Что на самом деле случилось с попавшим в реанимацию Анатолием Карповым, признались в его семье

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в течение недели может быть выписан из больницы после сотрясения мозга. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на члена наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберта Степаняна.

«По словам супруги, Анатолий Евгеньевич в сознании, все нормально, переломов никаких нет. Есть сотрясение. Как она сообщила, в течение недели, возможно, уже выпишут его из больницы, если все будет хорошо. Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал. Никакого нападения не было», — сказал Степанян.

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Общество «Никаких травм нет»: помощник гроссмейстера Карпова опроверг информацию о нападении

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что депутат Госдумы был экстренно госпитализирован и находится в реанимации. Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв в своём Telegram-канале заявил, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных и введён в искусственную кому.

Позднее информацию о нападении опроверг Степанян.