Что происходит на Крымском мосту на третий день после теракта и как организовано движение

Рабочие за два дня практически полностью восстановили движение через Крымский мост. Напомним, взрыв на транспортном переходе через пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, произошёл утром 8 октября.

Автомобильное движение по неповреждённой части Крымского моста восстановлено / Фото: ТАСС



Автомобильное движение

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вечером 9 октября сообщил в своём Telegram-канале, что автомобильное движение запустили по двум полосам на Крымском мосту.

«Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части нанесли новую разметку, восстановили барьерные ограждения», — написал вице-премьер.

Как уточняет Росавтодор, полностью налажено стационарное освещение моста.

На подъезде к Крымскому мосту открыли новую стоянку для легковых машин. На месте работает полевая кухня, волонтёры раздают автомобилистам воду и продукты питания. На других стоянках-накопителях на подъездах к паромной переправе в круглосуточном режиме функционируют пункты обогрева, где также обеспечивают горячим питанием и водой.

Отправление первого поезда из Севастополя после взрыва на Крымском мосту / Фото: ТАСС



Движение поездов

Также запустили движение пригородных поездов по Крымскому мосту. По данным Минтранса РФ, с понедельника, 10 октября, движение будет осуществляться согласно расписанию.

В воскресенье вечером, 9 октября, первый пригородный поезд отправился из Керчи по Крымскому мосту. Со стороны материка отправился поезд из Анапы и также успешно переехал мост.

Очередь на погрузку автомобилей в порту Кавказ на краснодарской стороне Керченского пролива / Фото: ТАСС



Паромная переправа

Ситуация на паромной переправе в Краснодарском крае стабильная. По данным Росморречфлота, к вечеру воскресенья, 9 октября, через Керченский пролив двумя паромами было перевезено около 1,5 тыс. человек и 162 грузовика.

Выход на линию двух дополнительных автомобильно-пассажирских паромов планируется на этой неделе — в понедельник, 10 октября, и ещё один — в конце недели. Один из них будет предназначен для малотоннажных машин, другой — для крупнотоннажных. Пока что не планируется открывать движение по мосту для грузовых машин.

Паром «Лаврентий», перевозящий людей и автомобили из порта Кавказ на краснодарской стороне Керченского пролива в Крым / Фото: ТАСС

Ранее amic.ru рассказал, как долго будут ремонтировать Крымский мост и сколько денег на это потребуется.