Что случилось в ДНР и ЛНР за выходные и почему жители массово бегут в Россию?

Кризис на востоке Украины если не достиг пика напряжённости, то очень близок к этому. При этом пока совершенно непонятно, кто спровоцировал конфликт. 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готовит полномасштабную атаку на Луганскую и Донецкую области. На Западе же уверены, что на украинскую территорию в ближайшее время нападёт Россия.

ДНР и ЛНР объявили всеобщую эвакуацию в Россию женщин, детей и стариков. Мужчины же, наоборот, подлежат военной мобилизации. Из народных республик каждый день приходят новости об обстрелах с украинской стороны. С каждым днём ситуация становится всё острее.

О том, что происходило в Донбассе и в Луганской области на минувших выходных, — в материале amic.ru.

Массовая эвакуация

О возможном начале военных действий в Донбассе СМИ сообщали всю предыдущую неделю. Тем не менее тревожные новости из народной республики пришли только в пятницу. Вечером 18 января глава ДНР Денис Пушилин объявил, что всех мирных жителей будут эвакуировать в Россию. Ситуация накалилась до предела и как никогда близка к войне, объяснил лидер республики. Для мужчин же он объявил мобилизацию: призвал остаться в Донбассе и готовиться к обороне.

«К сожалению, ситуация в Донбассе идёт к войне... Мужчины остаются в республике», — заявил Пушилин.

С подобным обращением выступил и глава ЛНР Леонид Пасечник.

«По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики», — обратился он к жителям.

В тот же вечер беженцев, откликнувшихся на призыв к эвакуации, стали на автобусах вывозить в Ростовскую область. Пункты приёма людей на территории РФ усилили силами МЧС и других ведомств, чтобы справиться с наплывом.

Помощь беженцам

За выходные в Россию из ДНР и ЛНР прибыло более 50 тысяч беженцев. Размещать их пока решили в санаториях, оздоровительных лагерях и на базах отдыха в Ростовской области. Более того, Владимир Путин распорядился выплатить каждому прибывшему в РФ беженцу из Украины по 10 тысяч рублей. Деньги уже перечисляют, рассказал ТАСС врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Вчера 5 млрд рублей получила Ростовская область от правительства для выплаты 10 тыс. каждому беженцу. В настоящее время мы уже приступили к выплате этих средств. Мы организуем работу так, чтобы в ближайшее время прибывшие люди могли получить эти деньги», — объяснил министр.

При этом всего, по подсчётам российских властей, планируется эвакуировать более 700 тысяч человек. О готовности принять беженцев у себя заявили уже более 30 российских регионов. В их числе и Алтайский край, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

«Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России», — сказал Негреев.

Сколько беженцев готовы принять в нашем регионе, пока не уточняется.

Военные действия

О том, что на линии соприкосновения Украины и непризнанных республик участились, ОБСЕ сообщила ещё 17 февраля. Представители ДНР и ЛНР заявляют, что это их обстреливают украинские военные. Но ещё сильнее боевые действия активизировались в ночь на воскресенье, 20 февраля. Примерно в час ночи были обстреляны сразу шесть населённых пунктов в Донецкой области, включая столицу. Всего за три часа донецкие власти зафиксировали девять миномётных обстрелов.

С тех пор и в ДНР, и в ЛНР регулярно сообщают о том, что ВСУ нарушают режим прекращения огня и обстреливают населённые пункты. При этом непризнанные республики не скрывают, что тоже отвечают на все выпады огнём. В Луганской области сообщили, что только за воскресенье, 20 февраля, мирные жители были обстреляны 16 раз.

Кроме того, в ДНР и ЛНР сообщают о терактах и диверсиях, которые на территории республик устраивают украинские спецслужбы. Так, 19 февраля на трассе Луганск — Краснодон подорвался автомобиль. Власти заявили, что это был теракт.

«После подрыва автомобиля на месте осталась воронка диаметром около 40 м. Предварительные оценки специалистов указывают на то, что транспортное средство было оснащено радиоуправляемым зарядом взрывчатого вещества», — сообщает Луганскинформцентр.

Объективно оценить, какая сейчас обстановка на пограничной территории, очень сложно. Понятно лишь, что там гремят взрывы. Мало известно и о жертвах.

19 февраля СМИ сообщили о гибели двух жителей ЛНР — их дом попал под обстрел.

В понедельник, 21 февраля, Народная милиция ДНР сообщила, что один военный погиб во время стычки с украинскими силовиками. Ещё один получил тяжёлые ранения, а двое контужены.

Также известно, что два снаряда угодили на территорию Ростовской области. Один из них попал в жилой дом на хуторе в Митякинском сельском поселении на границе с Украиной. Пострадавших нет. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Что говорят в России?

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что к обострению привело нарушение Украиной своих обязательств.

«С нашей стороны была подчёркнута серьёзная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском», — заявил Лавров.

Также министр подчеркнул, что США и НАТО должны следовать принципам «пацан сказал — пацан сделал». Соблюдение этих понятий на международном уровне помогло бы гарантировать всеобщую безопасность, уверен Лавров.

В Кремле ситуацию в Донбассе считают очень тревожной. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«То, что происходит в Донбассе, ещё раз повторю, — это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны», — заявил он журналистам.

Ответил он и на многочисленные обвинения в адрес России со стороны западных журналистов и чиновников. За рубежом неоднократно заявляли, что РФ скоро нападёт на Украину и даже пытались спрогнозировать дату наступления. Песков считает все подобные высказывания провокацией.

Что говорят на Украине?

На Украине отрицают, что ведут какие-либо боевые действия в отношении ДНР и ЛНР.

«Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Более того, в соседнем государстве вообще не верят, что эскалация конфликта приведёт к боям в Донбассе. Об этом журналистам рассказал министр обороны Алексей Резников.

«Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом», — объяснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, пригрозил выйти из Будапештского соглашения. Согласно документу, страна отказалась от ядерного вооружения в обмен на гарантии безопасности. Таким образом он призвал западные государства помочь стабилизировать обстановку. Кроме того, Зеленский призвал ввести санкции против России уже сейчас.

А президенту Путину он предложил встретиться, чтобы прийти к мирному решению.

«Я не знаю, что хочет президент Российской Федерации, поэтому предлагаю встретиться», — заявил Зеленский.