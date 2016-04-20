Что такое гемофилия и как с этим опасным заболеванием борются на Алтае

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17 апреля – Всемирный день больных гемофилией. В России этим тяжелейшим генетическим заболеванием, связанным с несвертываемостью крови, страдают около 15 тысяч человек. О том, как с этой болезнью борются в Алтайском крае, в прямом эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" в среду, 20 апреля, расскажет заведующий лабораторией в Алтайском филиале Гематологического научного центра РАМН Андрей Мамаев.

В Алтайском крае успешно делаются операции пациентам с гемофилией, проводятся различные научные и практические исследования.

Слушайте беседу с Андреем Мамаевым на волне 69.11 УКВ радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" или в интернете в прямом эфире 20 апреля в 17:00.