Что такое группировка KillNet и что она сделала с литовской энергокомпанией

В СМИ и социальных сетях всё чаще всплывают упоминания о хакерской группировке KillNet. Последние новости говорят о том, что русские хакеры обрушили сайт литовской энергокомпании. Рассказываем о том, что такое группировка KillNet и что они сделали с энергосистемой Литвы.

Что такое KillNet?

KillNet — российская хакерская группировка, упоминания о которой стали появляться в СМИ и социальных сетях весной 2022 года.

«Российское движение хактивизма, заявившее о себе 24 февраля при начале специальной военной операции на Украине», — сказано в описании страницы объединения во «ВКонтакте».

Подробного описания структуры сообщества его представители не обозначают. В своих социальных сетях они пишут о том, что их целью является «показать всему миру, что такое «Русские хакеры».

Чем известна группировка KillNet?

По данным из открытых источников, основную деятельность хакеры KillNet начали весной 2022 года. Им приписывают атаки на правительственные сайты Румынии, Молдавии, Чехии и Италии, а также неудачную попытку сайт Евровидения, хотя сами хакеры утверждают, что прекратили эту атаку по своему желанию.

Что хакеры из KillNet сделали с Литвой?

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград товаров, которые попали в санкционный список Евросоюза. В ответ на это хакеры KillNet атаковали ряд сайтов госорганов страны. Как отмечает «Лента», речь шла об изоляции 70% инфраструктуры Литвы.

Накануне в социальных сетях хакеры сообщили о взломе государственной литовской энергокомпании ESO (Energijos skirstymo operatorius).

Отметим, что на момент публикации этого материала официальный сайт ESO недоступен.

Кто противостоит хакерам группировки KillNet?

По данным «Википедии», официально о противостоянии с группировкой KillNet объявили хакеры из Anonymous. Эта международная сеть известна вмешательством в работу российских сайтов, телеканалов и радиостанций.