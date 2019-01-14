Что врачи скрывают от пациентов: раскрываем тайны имплантации зубов

Когда речь идет об имплантации зубов — услуге серьезной и недешевой — каждый здравомыслящий человек хотел бы понять, что он в итоге получит, сколько заплатит и какие гарантии даст на работу клиника. Однако не всегда то, что он понял из рекламы или первоначального разговора с доктором, совпадает с реальностью. А все потому, что объяснить одно и то же человеку, далекому от медицины, можно по-разному.

Для гостей из других регионов Клиника iDent работает в январские праздники с 4 января 2019 г.

О наиболее распространенных заблуждениях, которые дорого обходятся пациентам, и том, как их избежать, мы говорили с Михаилом Тодером, хирургом-имплантологом, главным врачом Международного центра имплантологии iDent (Ай-Дент).

"Липовые" гарантии

— Сегодня многие клиники, говоря об имплантации, обещают "пожизненную гарантию"…

— Увидев такое обещание, обычный человек, скорей всего, подумает: если после операции у меня выпадет имплантат, мне все переделают бесплатно, но чаще всего это не так, и "пожизненная гарантия" распространяется на имплантат, а не на имплантацию — это гарантия производителя системы имплантатов. Если с имплантатом что-то случится, при переделке работы имплантат обойдется бесплатно, но операция, слепки, материалы, коронка, анестезия и все сопутствующие работы — а они стоят намного дороже самого имплантата — нужно будет оплатить, на них гарантия не распространяется. То есть имплантация обойдется чуть дешевле — ровно на стоимость имплантата. Но чуть дешевле — это не бесплатно. По сути, это лукавство: вроде бы человека не обманули, но какая разница между тем, что он услышал, и тем, что его может ждать на самом деле. Совет здесь только один: вникайте в суть того, что вам предлагают, задавайте прямые вопросы: если я не получу тот результат, который вы мне обещали, вы переделаете работу? Бесплатно или за деньги? Если платно, то в чем суть гарантии, на что конкретно она распространяется?

Читайте договор внимательно

— А вы даете гарантии? И на что?

— Мы даем гарантию на имплантацию — на имплантаты вместе с работой — 3 года. Один год — на конструкцию и три года — на имплантаты. Если за это время с имплантатом что-то произошло, то и имплантат, и операция со всеми сопутствующими манипуляциями обойдутся пациенту совершенно бесплатно. Гарантию мы прописываем в договоре.

Но обратите внимание — это мы говорим честно — гарантия действует при соблюдении условий договора, согласно которым пациенты должны приходить на плановые осмотры, выполнять рекомендации врача, в том числе по гигиене. Если пациент пропал, не приходит на плановые осмотры, не соблюдает рекомендации по гигиене, мы имеем право снять с себя гарантийные обязательства. Об этом мы предупреждаем каждого пациента. И не только на словах. Мы даем каждому пациенту гарантийный талон, где прописан план с дальнейшими посещениями, под которыми он подписывается. Подписываясь под датой следующего визита, пациент предупрежден не только в устной форме и не может выпустить это из внимания на радостях после операции.

— Гарантия 3 года на имплантаты и год на конструкцию: почему такие сроки?

— Если в конструкции есть какой-то технический брак, год — достаточный период, чтобы он дал о себе знать. Обычно, если в конструкции есть дефект, он обнаруживается при первой же нагрузке, а уж за год он проявится точно. Если конструкция простояла год и после этого с ней что-то происходит — это уже ситуация из серии "при желании сломать можно все, что угодно", и это точно не наша вина. Но даже если что-то подобное происходит, на имплантаты распространяется 3 года гарантии. Заметьте, предоставление таких гарантий — наша добрая воля, Минздрав нас не обязывает давать гарантии на имплантацию — потому что здесь действует принцип: прижился — не прижился, что во многом обусловлено индивидуальными особенностями организма. Но мы даем гарантию как знак того, что мы в своей работе уверены.

Международный центр имплантологии iDent:

г. Новосибирск,

ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

тел. 8 (383) 207-55-77

e-mail: 2075577@ident-implant.ru

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Справка:

Михаил Тодер, главный врач Международного центра имплантологии iDent одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле. Такая имплантация занимает один день (иногда два-три дня) — за один день можно поставить зубы и в этот же день начать ими пользоваться. Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Благодаря этой услуге все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются "безнадежными".

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.