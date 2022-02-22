Освещение проведут на барнаульской улице, чтобы дети не боялись ходить в садик

В Барнауле благоустроят территорию рядом с детским садом № 177 и сделают спортплощадку у школы № 13. Все работы проведут в рамках программы инициативного бюджетирования в Барнауле.

Сегодня, 22 февраля, глава Центрального района Максим Сабына и депутаты Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов и Евгений Носенко посетили площадки, где в этом году планируют реализовать инициативные проекты жителей. Участники выездного совещания обсудили проектно-сметную документацию и детали реализации проектов.

Что сделают на территории детского сада?

Как сообщили в администрации Барнаула, на территории детского сада № 177 (пер. Прудской, 31) сотрудники и родители воспитанников попросили обновить изношенное асфальтовое покрытие. А родители, кроме того, обратили внимание властей на тёмные улицы, по которым вынуждены детей водить в дошкольное учреждение. Здесь же ходят и другие прохожие. Горожане предложили обустроить освещение на участке улицы Пролетарской — от Челюскинцев до Малого Прудского.

“Воспитанники проводят в детском саду большую часть активного времени, их пребывание здесь должно быть комфортным, безопасным и эстетически благоприятным”, — подчеркнул Евгений Носенко.

Что сделают на территории школы?

В школе № 13 (ул. Анатолия, 193) благодаря проекту родителей учеников и сотрудников учреждения появится новая спортивная площадка с оборудованием для игровых видов спорта и развлекательными снарядами. Чтобы всё получилось хорошо, специалистам придётся всё тщательно спланировать.

“Учитывая рельеф территории школы, необходимо уделить особое внимание планировке и благоустройству прилегающей территории спортивной площадки. Уверен, что площадка станет точкой притяжения не только для учеников школы, но и для детей микрорайона”, — сказал Вячеслав Перерядов, депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции “Единая Россия”.

Напомним, также этим летом в рамках реализации программы инициативного бюджетирования благоустроят аллею в посёлке Лесном в Барнауле. Здесь появятся пешеходные асфальтированные дорожки, скамейки, урны, освещение, а также информационный стенд. Поскольку аллея — единственная зелёная зона в центре посёлка, то власти рассчитывают, что после благоустройства она станет любимым местом жителей для проведения творческих мероприятий и отдыха.

Всего в рамках городского проекта инициативного бюджетирования в Барнауле в 2022 году планируется реализация 22 проектов жителей, в том числе шести — на территории Центрального района.