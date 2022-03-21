Российская актриса, а также учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала из России. Об этом она рассказала в интервью Екатерине Гордеевой, опубликованном на её YouTube-канале.

Актриса рассказала, что в Латвии у неё есть дом, однако даже для того, чтобы добраться до него, ей нужна помощь. Она поблагодарила человека, который помогает ей решать бытовые вопросы в стране.

По словам Хаматовой, денег, для того чтобы просто жить, у неё осталось на несколько месяцев. Как содержать построенный дом, она пока не придумала.

В театре, в котором она играла в России, на время отсутствия её заменит другая актриса.

Чулпан Хаматова отметила, что собирается вернуться в страну, но пока не знает когда.

Её благотворительный фонд продолжает действовать.