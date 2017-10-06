Чувствительность оскорбленных верующих предлагают понизить законопроектом

Большие дискуссии в Госдуме в четверг, 5 октября, начались с малого - депутат Олег Смолин направил на рассмотрение законопроект, который предлагает считать оскорблением религиозных чувств верующих только действия, совершенные во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний, чтобы иной раз уголовную статью, как говорится, не высасывать из пальца.

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Соответствующий законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к документу отмечается, что по Конституции каждый гражданин имеет право свободно заявлять о своих атеистических, антиклерикальных и антирелигиозных убеждениях, если при этом он не нарушает общественный порядок и его действия не выражают очевидное неуважение к обществу и не затрагивают права и свободы других.

"Исходя из этого, в диспозиции части 1 статьи 148 УК РФ предлагается четко определить, как и каким образом может быть нарушено право на свободу совести и вероисповедания путем оскорбления религиозных чувств верующих", - отметил сам автор инициативы - народный избранник Смолин.

По действующему законодательству публичные действия, содержащие явное неуважение к обществу и совершенные ради оскорбления религиозных чувств верующих, наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

В разговоре с "Парламентской газетой" Смолин заявил, что России необходим закон, который защитит права атеистов не хуже, чем закон, защищающий чувства верующих.

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И правда, по Конституции верующие и неверующие в нашей стране пользуются равными правами, но существует закон, который защищает чувства верующих, но нет закона, который бы защищал права неверующих.

Свою позицию Смолин объяснил следующими словами: "Оскорбить чувства верующих, помимо храма, можно только в тех местах, где проводятся религиозные обряды. Что касается светских мероприятий, то там оскорбить чувства верующих невозможно. И если бы такой закон действовал, может быть, у нас не было бы печальных историй, когда религиозные радикалы пытаются навязать обществу свои правила игры. Полагаю, что только ненормальный атеист может идти в храм ловить покемонов или устраивать пляски. Но точно так же полагаю, что только ненормальный верующий может специально идти на светскую выставку, чтобы там были оскорблены его чувства".

Атеисты также защищены, но в защиту также не верят

Официально инициатива Смолина нащупала весьма слабую поддержку в стенах Госдумы, во всяком случае, исходя из заявлений его коллег по данному вопросу.

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В каком-то смысле автора идеи поддержал глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Если атеист говорит о том, что Бога нет, то это не оскорбление, это рассуждение, и в юридическом смысле не является оскорблением для верующих. Проблема в том, что многие пытаются по-своему интерпретировать это, говоря о том, что эту статью можно использовать по любому поводу", - подчеркнул он.

По словам Нилова, сегодня многие вводят в заблуждение наше общество о том, что такое оскорбление: "Оскорблением, с юридической точки зрения, является унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. А не то, что вам лично не нравится".

При этом он подчеркнул, что атеистов сегодня также защищает закон: "Если кто-либо будет позволять себе оскорблять честь и достоинство атеистов в неприличной форме, то за это ответственность есть - это статья 282".

Однако стоит отметить, что и наказания по статьям несоразмерные, и атеистам что-то доказать будет сложнее, несмотря на то, что при расследовании "оскорбляющих" уголовных дел делают экспертизу и специалисты готовят заключение о возможных фактах, которые могут рассматриваться как оскорбляющие.

Нет смысла что-то менять, все и так по-божески продумано

В целом, как уверены парламентарии, действующая редакция закона о защите чувств верующих не нуждается в изменении. В частности, депутат Николай Иванов заявил, что он и его коллеги по комитету хотели бы "все оставить как есть". "В нашем комитете этот вопрос уже обсуждался. И мы бы хотели, чтобы чувства верующих никто не оскорблял никогда и нигде", - отметил избранник.

Это интересно: Николай Иванов является членом Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а автор законопроекта Олег Смолин - первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке.

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Коллега Иванова по комитету Магомед Селимханов и вовсе резко осудил попытку сужения понятия "оскорбление чувств верующих". "Смолин, по-видимому, считает, что священные чувства могут существовать только во время обрядов, а за их пределами ничего нет. Человек же верует не только во время обряда, поэтому вера должна быть неприкосновенна в любых ситуациях", - пояснил Селимханов, добавив, что "если кто-то говорит о Коране что-то критичное, то он мой личный враг".

"Я лично так отношусь. Ведь цитаты из Корана и Библии неприкосновенны для обычного человека", - подчеркнул человек необычный.

Депутат Вадим Деньгин оказался не столь критичен в данном вопросе, но также высказался против инициативы: "Я считаю, что мы приняли хороший закон. Чего ради его заново обсуждать и править? Закон уже есть, он равен абсолютно для всех, и в нем каждый тезис четко прописан о том, что считается оскорблением религиозных чувств верующих, а что нет".

Что же касается выяснения отношений в соцсетях, в результате которых нередко применяется закон об оскорблении чувств верующих, то, по мнению Деньгина, каждый человек сам должен чувствовать и понимать ту тонкую грань, за которой начинается глумление и унижение чувств верующих.

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"Лучше вообще на эту тему никак не высказываться, чтобы лишний раз никого не обидеть", - заключил парламентарий.

Такую "осторожную позицию" поддержал депутат Сергей Гаврилов, отметив, что сегодня реалии таковы, что те же соцсети – не менее влиятельный ресурс, чем печатная газета: "И призывы, которые делаются в соцсетях, иной раз оборачиваются террористическими актами".

Тонкую красную линию всей дискуссии подвел Деньгин, переведя акцент на то, что в настоящее время в стране есть масса более насущных проблем, на которые стоит обратить внимание депутатам - в первую очередь здоровье и социальная поддержка граждан.

Грамотно, что называется, "разрулил" ситуацию. Не согласиться с позицией Деньгина весьма сложно. Падение уровня жизни населения и проблемы в здравоохранении - это уже оскорбление чувств всех граждан. Хотя и на эту тему на широкую публику также лучше никак не высказываться, чтобы лишний раз никого не обидеть.