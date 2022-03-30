Чуйский тракт дважды перекроют в Алтайском крае 31 марта

31 марта в Алтайском крае временно ограничат движение всех видов транспорта на участке Чуйского тракта. Как сообщили в управлении регионального ГИБДД, в связи с плановым движением военных колонн проезд перекроют:

с 08:00 до 08:30 на дороге ЗАТО Сибирский — Чуйский тракт — СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256);

с 13:00 до 13:30 на дороге СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256) — Чуйский тракт — ЗАТО Сибирский.

Водителей призвали заранее скорректировать свой маршрут, чтобы не оказаться в затруднительной ситуации на трассе.