Чуйский тракт открыли для всех видов транспорта в Алтайском крае

Его закрывали для пассажироперевозящего транспорта и большегрузов

25 ноября 2018, 11:25

Фото: vashgorod.ru

ГИБДД сообщила об открытии трассы Барнаул — Бийск для всех видов транспорта.

Уточняется, что с 13:45 воскресенья, 25 ноября, разрешено движение для всех видов транспорта на участке дороги от гостиничного комплекса "Облепиха" до въезда в Бийск.

Перерыв в движении составил 3 часа 15 минут.

Движение по дороге ограничивали из-за сложной метеорологической обстановки в регионе.

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