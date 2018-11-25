Чуйский тракт открыли для всех видов транспорта в Алтайском крае

Фото: vashgorod.ru

ГИБДД сообщила об открытии трассы Барнаул — Бийск для всех видов транспорта.

Уточняется, что с 13:45 воскресенья, 25 ноября, разрешено движение для всех видов транспорта на участке дороги от гостиничного комплекса "Облепиха" до въезда в Бийск.

Перерыв в движении составил 3 часа 15 минут.

Движение по дороге ограничивали из-за сложной метеорологической обстановки в регионе.