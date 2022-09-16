CМИ: H&M начал ввозить в Россию новые коллекции одежды

Компания H&M через Казахстан начала ввозить в Россию новые коллекции одежды. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на собственные источники.

Ранее сообщалось, что в магазины поступают только те вещи, которые были ввезены на территорию России до 24 февраля, а в начале сентября пресс-служба компании объявила, что магазины останутся открытыми, пока ранее ввезённые товары не будут проданы.

Теперь источник сообщает, что шведский ретейлер начал по параллельному импорту ввозить в Россию вещи из новых коллекций. Представители торговых центров эту информацию подтвердили, однако в компании вновь заверили, что магазины просто распродают остатки.

Источник «Известий» же отмечает, что H&M заинтересован в том, чтобы как можно дольше продержаться на российском рынке.