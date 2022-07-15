Coсa-cola местного разлива. Как БПЗ создал напиток, почти не отличимый от импортного оригинала

Сейчас тренд импортозамещения можно назвать одним из ключевых в российской экономике. Созданием достойной альтернативы заграничным товарам занимаются многие отечественные предприятия. Среди них и Барнаульский пивоваренный завод. В течение полугода технологи предприятия подбирали вкусы на многочисленных дегустациях, комбинировали подходящие ингредиенты и экспериментировали с рецептурой, чтобы создать колу, аналогичную зарубежному оригиналу.

Так появилась Cola — восьмой напиток линейки безалкогольных коктейлей Good Stripes, которую выпускает БПЗ. Первую партию разлили в стеклянные бутылки объемом пол-литра.

Cola / Фото: Олег Укладов / БПЗ

«Нишу рынка колы мы уже в 2019 году частично захватили напитком „Имбирный шейк“. Мы его приблизили к коле, но при этом усилили вкус имбирной ноткой. Напиток имеет хорошие стабильные продажи. А теперь рынок требует аналог известной Coca-Cola. И мы как крупное предприятие не могли остаться в стороне. Более чем полгода „колдовали“ над рецептурой, взяв за основу рецепт „Имбирного шейка“. И 14 июля впервые разлили колу в стеклобутылку», — рассказал директор по стратегии БПЗ Александр Локтев.

Александр Локтев и Евгений Василенко / Фото: Олег Укладов / БПЗ

По мнению Локтева, стеклянная бутылка для колы — не совсем традиционный формат в последние годы, но у БПЗ он имеет большие продажи. Поэтому спикер уверен, что покупатели перестроятся на новую тару, увидев цену и познакомившись с вкусом.

При этом в магазинах можно будет найти колу барнаульского предприятия не только в стекле, но и в пластиковых бутылках объемом 1,3 и 0,5 литра. Последний формат планируют задействовать в розливе напитка в следующем месяце.

Cola / Фото: Олег Укладов / БПЗ

«Приблизиться ко вкусу оригинала оказалось не так-то просто. Очень важно было подобрать не только верную дозировку ингредиентов, но и найти качественное сырье. Подходящие ингредиенты искали совместно с партнерами-поставщиками сырья для безалкогольных напитков. В итоге удалось подобрать компоненты, максимально приближенные ко вкусу оригинала, потому новый напиток очень его напоминает», — рассказал главный технолог БПЗ Евгений Василенко.

Александр Локтев добавил, что сейчас многие предприятия запускают колу, и БПЗ проводил дегустацию с целью выявить достойных конкурентов, на которых даже, возможно, стоит равняться. Хотя флагман у них — Coca-Cola.

Cola / Фото: Олег Укладов / БПЗ

«Не буду лукавить, выявили несколько достойных кандидатов. Но у них либо вкус хороший, либо дизайн классный, либо цена приятная. А у нас, как мы считаем, гармонично сочетаются все факторы — вкус, цена, дизайн и упаковка», — заявил Локтев.

Василенко также отметил, что в производстве они используют преимущественно отечественные ингредиенты. За исключением ароматизаторов — те пока что импортные. Но российские производители не стоят на месте, и не исключено, что в будущем завод перейдет полностью на российское сырье.

По производству линейки напитков Good Stripes Барнаульский пивоваренный завод в 2022 году планирует перешагнуть отметку в 1 млн декалитров в год, заявил Александр Локтев. Из них примерно 20% объема приходится на популярный «Имбирный шейк», который имеет высокий уровень продаж по всей России и в соседних странах. Такую же долю ожидают от нового напитка.

«Уверены, что по коле объем производства будет не меньше, а, может, даже больше. Мы видим колоссальный интерес и большое ожидание со стороны партнеров. В частности, наш продукт очень ждет крупный новосибирский дистрибьютор. Да и многие другие регионы России хотят видеть достойную колу на рынке. И мы уверены, что наша будет такой», — сказал Александр Локтев.

БПЗ рекомендует / Фото: Олег Укладов / БПЗ

Уже на ближайших выходных продукция разъедется по торговым точкам. А это значит, что жители Алтайского края и других регионов страны очень скоро смогут оценить новый продукт Барнаульского пивоваренного завода.

В дальнейшем предприятие планирует расширить ассортимент напитка. К примеру, пополнить ряды продукции колой без сахара.