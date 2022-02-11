ЦРБ одного из районов Алтайского края накопила более шести миллионов долгов

Налоговая служба вновь подала иск к ЦРБ Завьялово. Больница уже накопила долгов на сумму 6,6 млн рублей, сообщает “Банкфакс”.

За 2021 год учреждение получило четыре иска с требованием взыскать долги на сумму 5 млн рублей. Иски были удовлетворены, а судя по тому, что размер долгов вновь увеличился, отдавать их в Завьяловской ЦРБ не собираются.

Отмечается, что это не единственные финансовые претензии к учреждению. Так, компания “Красфарма” пытается вернуть деньги, которые принадлежат ей по контракту на поставку антибиотиков. Сумма финансовых претензий составляет 1,5 млн рублей.

Груз долгов негативно влияет на больницу и её сотрудников. В прошлом году руководство вынуждено было уволить пять уборщиц и перевести ФАПы на полставки из-за нехватки денег.