Цветы, сертификаты и конфеты: как поздравляют женщин с 8 марта на работе

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Исследование, посвященное тому, как компании поздравляют своих сотрудниц с 8 марта, провел сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.

Опрос показал, что в 13% компаний сотрудниц вовсе не поздравляют с Международным женским днем. В 49% фирм и организаций женщинам дарят цветы, конфеты или алкоголь.

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В 32% компаний к празднику организовывается чаепитие, а в каждой пятой организации всем сотрудницам дарят подарочные сертификаты. В 10% случаев руководство ограничивается устным поздравлением или дарит открытку.

Что же касается представлений о лучших подарках, то тут мнения мужчин и женщин расходятся.

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"Прекрасный пол предпочтет получить подарочные сертификаты (53%), цветы (29%) или билеты в театр или кино (23%). А вот у мужчин на третьем месте по популярности оказался праздничный обед, его отметили 16% респондентов. Кроме этого, среди мужчин 28% тех, кто затруднился с выбором подарка", – говорится в исследовании.

Примечательно, что только в каждой третьей компании каждый год по-разному поздравляют сотрудниц. 52% респондентов сообщили, что поздравления из года в год одинаковы.

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Показательно и то, что поздравления нравятся 42% женщин, а 47% женщин точно обидятся, если их не поздравить с 8 марта.

Данное исследование проводилось 8-13 февраля 2017 года.