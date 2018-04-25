Дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение

Фото: commons.wikimedia.org

Угроза исчезновения дальневосточных леопардов в РФ полностью ликвидирована, теперь ведется работа по расширению мест их обитания. Такое заявление сделал представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает РИА Новости.

Он отметил, что нацпарк "Земля леопарда" и фонд неравнодушных людей были образованы в 2012 году. Тогда осталось порядка 30 особей "самой редкой и красивой кошки". "За это время многое сделано. Угроза исчезновения этого подвида ликвидирована полностью", — сказал он.

Как рассказал Иванов на вечере памяти Николая Воронцова, чьё имя присвоено "Земле леопарда", на данный момент в парке обитает порядка 100 особей вместе с котятами.

При этом он отметил, что появилась другая проблема: теперь леопардам не хватает территории. "Слишком много кошек и каждой нужен свой ареал. Мы над этим работаем, кое-какие подвижки есть", — рассказал Иванов.

Также он назвал российский проект сохранения дальневосточного леопарда и амурского тигра одним из лучших мировых образцов того, как можно сохранять исчезающих животных.

Агентство напоминает, что нацпарк "Земля леопарда" образовали в Приморском крае постановлением Правительства РФ 5 апреля 2012 года. Под его охраной находится порядка 70% ареала дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки планеты.