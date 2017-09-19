Дальневосточный гектар впервые отобрали в РФ

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Суд райцентра Ванино в Хабаровском крае лишил местную жительницу прав на землю, которую она получила по программе дальневосточного гектара. Об этом во вторник, 19 сентября, написал ТАСС со ссылкой на региональный штаб Общероссийского народного фронта.

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Активисты отмечают, что получателем участка в центре поселка, где был сквер, выступила местная жительница, которая собиралась открыть на месте отдыха цветочный магазин.

По словам активиста хабаровского ОНФ Юрия Светличного, спорная территория площадью 419 квадратных метров является одним из самых проходных мест в Ванино, где находится местное отделение банка, Дом книги, детский магазин и социально значимые объекты. "Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах, а женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда", — приводит агентство его слова.

Ранее местные жители собрали подписи полутора тысяч человек против "непрозрачного" выделения участка в центре поселка. Всего же активисты выявили в Ванино 67 участков, выдачу которых они поставили под сомнение.

Светличный добавил, что в России это первый случай, когда суд ликвидировал право на дальневосточный гектар.