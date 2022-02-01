Дания отменила все коронавирусные ограничения в разгар распространения "омикрона"

Власти Дании во время распространения “омикрон”-штамма коронавируса по всему миру приняли авантюрное решение. С 1 февраля в стране отменили все коронавирусные ограничения, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что сотрудники, которые ранее работали на удалёнке, теперь могут вернуться в офисы, все общественные места открываются для посещения, а носить маски в местах массового скопления людей больше не нужно.

Также отмечается, что люди, привитые вакцинами, которые одобрены ВОЗ, смогут спокойно пересекать границу страны.

Смягчают ограничения и власти Франции — там возобновляются массовые мероприятия и отменяется ношение масок на улице.

Напомним, в Алтайском крае за прошедшие сутки выявили почти 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.