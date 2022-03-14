Данные о 100 тысячах российских банковских карт утекли в интернет

Данные около ста тысяч банковских карт россиян оказалась в интернете. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Специалисты в сфере кибербезопасности утверждают, что с 26 февраля хакеры пытаются списать деньги со счетов, которые стали им доступны.

Как рассказал специалист компании Infosecurity a Softline Company, злоумышленники стараются как можно скорее заработать на доступной им базе.

Продажей данных на форуме занимался англоязычный пользователь. Предполагается, что его целью являются «иностранные» карты россиян.