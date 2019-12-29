"Ъ": данные пользователей портала "Госуслуги" утекли в Сеть

Данные пользователей портала "Госуслуги" в одном из регионов России утекли в Сеть, сообщает "Ъ". Это произошло из-за ошибочной настройки программного обеспечения.

Об утечке рассказал основатель DeviceLock Ашот Оганесян. Данные находятся на одном из специальных форумов. В базе информация примерно 28 тысяч человек: ФИО, дата рождения, СНИЛС, ИНН, номер телефона, электронная почта. Предполагается, что речь идет о зарегистрированных в ХМАО.

Злоумышленники не успели скачать более значимые данные, но брешь долгое время оставалась открытой. Закрыть ее, по информации издания, удалось спустя сутки.