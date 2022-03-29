Французская сеть спортивных магазинов Decathlon заявила о приостановке своей деятельности на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее МИД Украины призвал группу Mulliez, которая владеет ритейлером Auchan, компанией по производству строительных материалов Leroy Merlin и сетью магазинов по продаже спорттоваров Decathlon, уйти из России.

При этом ранее Mulliez заявила о намерении расширить свою деятельность в России на фоне ухода из РФ некоторых западных поставщиков.