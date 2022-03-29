Decathlon заявила о приостановке своей деятельности на территории России
Сеть магазинов спорттоваров входит в группу Mulliez, которая владеет «Ашаном» и «Леруа Мерленом»
29 марта 2022, 18:37
Французская сеть спортивных магазинов Decathlon заявила о приостановке своей деятельности на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее МИД Украины призвал группу Mulliez, которая владеет ритейлером Auchan, компанией по производству строительных материалов Leroy Merlin и сетью магазинов по продаже спорттоваров Decathlon, уйти из России.
При этом ранее Mulliez заявила о намерении расширить свою деятельность в России на фоне ухода из РФ некоторых западных поставщиков.
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