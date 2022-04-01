Деградация «Спички». Как главный символ Барнаула умирает в руках бизнесмена Евгения Ракшина

В марте 2017 года Барнаульский сереброплавильный завод, имеющий статус памятника архитектуры федерального значения, выкупил барнаульский предприниматель Евгений Ракшин. Он обещал отреставрировать исторический комплекс, с которого и начинался Барнаул, и закончить работы к 300-летию столицы Алтайского края (к 2030 году). Но по прошествии пяти лет комплекс, по мнению общественников и историков, только деградировал: реконструкция так и не началась, а исторический объект едва не сгорел от случайного пожара. Более того, на территории завода чуть было не построили очередной гипермаркет. Amic.ru вспоминает, каким образом территория оказалась в руках Ракшина и как все эти пять лет памятник архитектуры продолжал разрушаться.

Гипермаркет «Лента» вместо завода

Барнаульский сереброплавильный завод — уникальный памятник истории и культуры. На данный момент это один из немногих оставшихся в России промышленных объектов, где сохранился архитектурный ансамбль города-завода XVIII-XIX веков. Именно сереброплавильный завод дал жизнь столице Алтайского края — Барнаулу.

В 1893 году из-за снижения объёмов выплавки серебра и его стоимости Барнаульский сереброплавильный завод был закрыт. В его помещениях разместился кабинетский лесопильный завод, в первые годы советской власти — лесопильный завод имени И. С. Казанцева. В цехах этого завода в 1941 году на основе оборудования эвакуированной Речицкой спичечной фабрики «10 лет Октября» и была открыта Барнаульская спичечная фабрика. С тех пор в народе за комплексом прочно закрепилось название «Спичка».

После закрытия фабрики в 1998 году из-за банкротства территория бывшего сереброплавильного завода переходила из рук в руки. В конце 2000 года памятник архитектуры выкупила компания «Алтайкровля», которой на тот момент владел депутат Госдумы и бизнесмен Николай Рыжак. Он заявлял о намерении возобновить производство спичек, но спустя шесть лет продал комплекс компании ОАО «Алтайград», принадлежащей бизнесмену Григорию Гаврилову. Новый владелец хотел создать на месте памятника «историко-культурный центр». В 2009 году здание перешло в руки агрохолдингу «Изумрудная страна». Вскоре холдинг обанкротился и бывшая «Спичка» осталась без хозяина. Тогда, по сведениям amic.ru, на территорию завода серьёзно претендовало сразу несколько инвесторов из других регионов России. Однако Александр Карлин, бывший в те времена губернатором Алтайского края, не желал сереброплавильный завод отдавать «варягам». Якобы тогда глава региона встретился с барнаульским бизнесменом Евгением Ракшиным и уговорил его приобрести бывшую «Спичку». Иными словами, утверждают источники amic.ru, сам Ракшин не был инициатором сделки, но, видимо, после уговоров Александра Карлина увидел в объекте коммерческий потенциал.

В марте 2017 года компания «Матч» Евгения Ракшина за 162,3 миллиона рублей выкупила у «Изумрудной страны» земельный участок в исторической части Барнаула и 17 построек, расположенных на его территории. В состав лота вошли: производственное здание, здание училища, овощехранилища, мастерской, складской, административно-бытовой корпусы и другие.

Справка



Одним из совладельцев компании «Матч» Евгения Ракшина является торговая компания «5-гамма», принадлежащая Виталию Денисову — известному бизнес-партнёру семейства Ракшиных.

Разрабатывать концепцию реставрации исторического комплекса доверили архитектору Александру Дерингу, который до этого неоднократно сотрудничал с бизнесменом по другим проектам. В сентябре 2017-го Деринг заявил журналистам, что на территории бывшего завода может появиться коммерческий объект — гипермаркет «Лента». Это вызвало возмущения среди архитекторов, историков и жителей Барнаула. Против строительства очередного ТРЦ выступил известный архитектор Сергей Боженко, который намекнул, что Евгений Ракшин и его команда могут нанести историческому комплексу огромный ущерб, а вместо уникального завода барнаульцы получат очередную безликую коробку.

«Это очень опасная тенденция, приходится работать с собственниками, чтобы минимизировать тот ущерб, который будет нанесён архитектуре сереброплавильного завода. К сожалению, собственник земли в первую очередь думает не о восстановлении комплекса, а о другом — строительстве типового гипермаркета. При этом в городе у нас тотальный избыток торговых площадей», — говорил тогда Сергей Боженко.

В итоге после шумных споров и обсуждений, в которых участвовали не только архитекторы, но и представители власти, собственник отказался от идеи возвести «Ленту», но и работы по реставрации бывшего завода поставили на паузу.

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Конфликт с общественниками и пожар

Следующие четыре года Евгений Ракшин практически не мелькал в медийном поле в связи с амбициозными планами по восстановлению «Спички». Хотя команда собственника и разработала проект охранной зоны завода, больше новостей о комплексе не появлялось.

Более того, территория «Спички» превратилась в его личную крепость и стала недоступной для многих общественников и историков. Кроме Александра Деринга, который с группой активистов регулярно проводит субботники, охрана не пускает на территорию комплекса посторонних и не угодных собственнику людей. А таких очень много.

Известный краевед, кандидат исторических наук Данила Дегтярёв рассказал amic.ru, что после публичных пикетов против строительства коммерческих объектов на территории бывшей «Спички» его и ещё нескольких общественников Евгений Ракшин включил в личный чёрный список. По словам Дегтярёва, бизнесмен даже отказал историку в возможности проводить публичные лекции на территории комплекса, что до покупки объекта Ракшиным он делал регулярно. Причём на встречи с краеведом приходили сотни барнаульцев и гостей города, интересовавшиеся историей некогда самого большого сереброплавильного завода в Российской империи. Однако Ракшин решил запретить экскурсии любознательных горожан по своим владениям. Также, по сведениям amic.ru, у бизнесмена конфликт ещё с несколькими известными архитекторами и историками, которые публично высказывались против застройки «Спички» коммерческими объектами и бездушными коробками.

Данила Дегтярёв утверждает, что при Евгении Ракшине за пять лет комплекс не то что не развивается, а наоборот — только разрушается. Необходимо принимать срочные меры, чтобы не допустить гибели уникального объекта. Если изначально у Дегтярёва и других общественников были надежды, что богатый бизнесмен, скупающий недвижимость по всему Барнаулу, сделает подарок городу и отреставрирует памятник архитектуры, то после пожара на заводе в 2020 году веры в Ракшина больше нет.

Барнаульская «Спичка» / Фото: amic.ru

Напомним, 16 июля 2020 года произошло возгорание в здании второй плавильной фабрики. В этом помещении располагались уже современные действующие мастерские — кузня и цех по изготовлению исторических кирпичей. Огонь охватил площадь более 180 квадратных метров. Пожарные не сразу смогли подъехать к постройкам. Пламя едва не уничтожило уникальный исторический объект, а причиной возгорания спасатели называли «занос источника огня извне», другими словами — поджог. Совпадение? После ЧП многие общественники утверждали, что ничто в этом мире не бывает случайно. Тот же Александр Деринг на своей странице во «ВКонтакте» написал гневный пост и назвал пожар случившимся злым роком.

«На всю страну опять опозорились и не сумели сохранить свою главную святыню... Пожар 1905 года разрушил 2/3 второй плавильной фабрики, и тут через 115 лет добивает остатки. Мы не оставим нашу „Спичку“ без внимания», — написал Деринг, видимо, имея в виду, что именно Евгений Ракшин как владелец комплекса несёт ответственность за пожар.

Впрочем, через несколько часов архитектор Александр Деринг, много лет сотрудничавший с бизнесменом, заявил о том, что его страницу в соцсетях взломали неизвестные, которые написали про ЧП на сереброплавильном заводе. Впрочем, по сведениям amic.ru, Евгений Ракшин лично позвонил Дерингу, попросил архитектора удалить пост и извиниться.

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Тогда огонь полностью уничтожил крышу мастерской по изготовлению исторических кирпичей. «Алтайохранкультура» ещё в 2020 году вынесла предписание собственнику отремонтировать кровлю, чтобы не допустить дальнейшего разрушения здания. Однако, по информации amic.ru, Евгений Ракшин до сих пор не выполнил требования государства.

«Частный инвестор заинтересован только в том, чтобы получить прибыль, а нести расходы на реставрацию не хочет. Какие-то минимальные телодвижения за пять лет у собственника были произведены, но в целом с мёртвой точки дело не сдвинулось. Сказал бы больше, даже деградировало после пожара. Уже вторую зиму одно из зданий завода стоит без крыши», — резюмировал Дегтярёв.

Намерен ли Евгений Ракшин заниматься реставрацией «Спички» и кто виноват, по мнению бизнесмена, в том, что комплекс разрушается — об этом читайте на amic.ru в ближайшее время.