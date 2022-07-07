Дело блогера Юрия Хованского поступило в суд «с истекшим сроком давности»

Дело блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, поступило в 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ютубера Александра Передрука.

По его словам, преступление переквалифицировали таким образом, что срок давности по делу должны будут признать истекшим.

Согласно данным картотеки, обвинение Хованскому изменено с части 2 на часть 1 статьи 205.1 УК РФ («С публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета — на публичное оправдание терроризма как таковое»). Как пояснил юрист, по части первой статьи 205.1 предусмотрено более мягкое наказание — до пяти лет лишения свободы, а по части второй — до семи лет.

«Это же по сути означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек», — сказал Передрук.

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Общество Юрий Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму

Петербургского блогера Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Причиной стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который случился в 2002 году. В конце декабря прошлого года Хованский вышел из-под стражи и с тех пор находится под запретом определенных действий.