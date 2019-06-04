Дело о краже моста возбудили в Мурманской области

В Мурманской области прокуратурой Кировска признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения металлических конструкций балочного сварного пролета моста через реку Умба, имеющего статус объекта незавершенного строительства, сообщает ведомство.

Новости

Прочее Воры-радикалы на Алтае спилили опоры ЛЭП и похитили километр проводов

"В мае 2019 года неустановленное лицо тайно, из корыстных побуждений похитило металлические конструкции длиной 23 метра и весом 56 тонн, принадлежащие одной из организаций, осуществляющей хозяйственную деятельность в Кировском районе, чем причинило материальный ущерб собственнику на сумму свыше 600 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам кражи, совершенной в крупном размере. Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры Кировска.

Как сообщает "Интерфакс", в полицию обратились жители поселка Коашва Мурманской области, которые сообщили о пропаже части мостового пролета. Раньше по этому мосту вывозили концентраты редкоземельных металлов с Ловозерского горно-обогатительного комбината. В 2007 году железнодорожные пути разобрали, и он так и остался недействующим.