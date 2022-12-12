Дело закрыто: Лепс выплатил компенсацию пострадавшему в ходе драки в Петербурге мужчине

Певец Григорий Лепс выплатил компенсацию жителю Санкт-Петербурга, который пострадал в ходе конфликта с музыкантом и его охраной. Как сообщает RT со ссылкой на адвоката потерпевшего Евгения Хейфеца, уголовное дело закрыто.

«Дело прекращено, так как здоровью Дмитрия был причинён лёгкий вред», — заявил Хейфец, отметив, что сумма компенсации не разглашается.

Юрист добавил, что его подзащитный сегодня выписался из больницы. По словам врачей, на нем сейчас «все заживает».

Напомним, что драка произошла после концерта в Ледовом дворце, где певец психанул, швырнул микрофон на пол и ушёл со сцены. Оттуда он направился в заведение Finnegan's. Там он сцепился с 39-летним мужчиной. После конфликта он обратился в больницу, где у него якобы диагностировали перелом носа и ушиб коленного сустава.

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Адвокат потерпевшего рассказывал, что Лепс потребовал сыграть с ним нарды на 10 тысяч долларов и аргументировал своё желание увесистой пачкой пятитысячных купюр. Мужчина отказался ставить на такую сумму и попросил дать доиграть текущую партию. Однако Лепс якобы снял очки и пошёл в «атаку», где на улице ему принялись помогать охранники.