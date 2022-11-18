Демографы заявили, что Россия может выйти из топ-10 стран по населению
Специалисты считают, что к 2030 году Индия будет занимать первое место по населению в мире
Заместитель директора Института демографических исследований РАН, кандидат экономических наук Вадим Безвербный и директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко заявили о том, что Россия выпадет из топ-10 стран по количеству населения в мире. Об этом сообщает РБК.
По словам Денисенко, если не принять эффективных мер в демграфической политике, то уже через 30-40 лет Россия может оказаться в середине демографического рейтинга.
Он отмечает, к 2050 году в десятку самых населённых стран мира войдут Индия, Китай, США, Нигерия, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Конго и Эфиопия.
При этом специалист добавил, что Индия опередит Китай и займёт первое место по числу населения в мире.
«В отличие от Китая, Индия всё ещё продолжает расти, уровень рождаемости значительно выше. И Китай, в принципе, начинает уже депопулировать», — отметил Денисенко.