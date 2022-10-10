Медведев после заседания Совбеза заявил о полном демонтаже политического режима на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал цели России на Украине. В своём Telegram-канале он заявил, что будущие действия должны привести к «полноценному демонтажу политического режима Украины».

Комментируя удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи на Украине, Медведев отметил, что «первый эпизод» был сыгран, но в будущем «будут и другие».

«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому, помимо защиты наших людей и охраны границ страны, целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — заявил зампред Совбеза РФ.

Напомним, что утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с помощью высокоточного оружия был нанесён массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.