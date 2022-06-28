День семьи, любви и верности стал официальным праздником в России
Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 8 июля
28 июня 2022, 19:25, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении официального статуса Дню семьи, любви и верности. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — сказано в тексте документа.
Праздноваться День семьи, любви и верности будет 8 июля.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Если вас интересует вопрос о том, будет ли 8 июля выходным днем, то ответ на него вы можете найти по ссылке.
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