День семьи, любви и верности стал официальным праздником в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении официального статуса Дню семьи, любви и верности. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — сказано в тексте документа.

Праздноваться День семьи, любви и верности будет 8 июля.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Если вас интересует вопрос о том, будет ли 8 июля выходным днем, то ответ на него вы можете найти по ссылке.