День скорби, град на Алтае и футбол: обзор соцсетей

День памяти и скорби, мощный град и матч российских футболистов: что интересовало пользователей соцсетей в Барнауле и России

22 июня 2017, 19:45

День памяти и скорби

76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Сегодня во многих странах приспущены флаги. В России это День памяти и скорби. По всей стране люди возлагают цветы, зажигают свечи памяти.

 

Отстоял свою Вахту Памяти. #ВахтаПамяти #помним #деньскорби #волонтерыпобеды #вахтапамяти2017

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Ранним утром в 4 утра мы колонной выехали в Парк Победы, чтобы зажечь свечи и почтить память павших в Великой Отечественной войне, которая унесла миллионы жизней и разрушила миллионы судеб. Светало. Городскую тишину прерывал лишь звук мотоциклетных моторов. Страшно представить, что 76 лет назад в этот день жители Советского Союза проснулись от звуков разрыва снарядов... А на следущий день на фронт с оружием в руках уходили мужчины, женщины, молодёжь, дети... Нам никогда не забыть подвига советского народа. Спасибо за мирное небо! Мы помним! #деньскорби #22июня #мыпомним #22июня1941 #победабудетзанами

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Россия - Португалия

Российские футболисты проиграли второй матч на Кубке конфедераций со счетом 0:1 команде из Португалии. После этого поражения российская команда уступила первое место в своей группе.

Как болели россияне и португальцы за свои команды? Смотрим самые яркие "болельщицкие" фото с этой игры.

 

Я не пропала, я просто кручусь как белка в колесе 🙈 Вчера вот были на матче кубка конференции,но даже сил выложить фото не было! Кстати, это не единственный матч на который у нас билеты. Но в плане поддержки и криков со всех сторон "Россия!" ,наверное, самый громкий)) Но Португалия видно, что сильнее и не особо мучала себя. Игра по счету. Итог 1:0 . Абсолютно оправдано и честно (хотя в самом судействе были спорные моменты). И да, организация была хороша, только бутылки воды, с которых при покупке снимают крышки - не очень. #матч #стадион #россияпортугалия #кк2017 #стадионспартак #билеты #футбол #фанаты #игра #fanid #cc2017 #football #confederationcup #russia #portugal #moscow #tickets #game #stadium #confederationcup2017 #picoftheday #potd #instamood #footballgame #instafootball

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The only Portuguese fans I've found yesterday lol! #russiaportugal #forcaportugal #россияпортугалия #россияпортугалия2017 #confederationscup #confederationscup2017

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Смотрим всей семьёй😂👌🏻🐱#кубокконфедераций #россияпортугалия

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#кубокконфедераций2017 #россияпортугалия #абакан

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Ревнивая кошка

Пользователей соцсетей впечатлил ревнивый кот, который не дал своей хозяйке сфотографировать другого кота. Американская студентка Мэдисон Эллис (Madison Ellis) в своем Twitter опубликовала неудачный снимок своей кошки Золушки. Фото испортил другой кот Мэдисон, который влез в кадр. Люди отметили, что у кота, влезшего в фото, смешной и одновременно грозный взгляд.

Обсуждая фотографию, многие стали делиться снимками домашних питомцев, которые с недовольством смотрели на новых животных в доме.

Гифка с "господином Козловым"

Андрей Козлов, магистр программы "Что? Где? Когда?", стал популярен среди пользователей соцсетей и на одном из крупных сайтов мира Reddit.

Людей привлекла эмоциональность, с которой Козлов отреагировал на то, что данный знатоками ответ оказался верным.

Люди тут же начали придумывать подписи к фото: "Моя реакция, когда подруга сказала мне, что задержка оказалась ложной", а американские пользователи заинтересовались игрой, начали спрашивать о том, какие вопросы им (знатокам) задают, и попытались ответить на вопросы игры.

Град на Алтае

Погода не перестает преподносить "сюрпризы" жителям Алтайского края. 22 июня в Косихинском районе и на трассе Бийск – Барнаул прошел град, который разбивал стекла машин, домов, уничтожил урожай и припорошил землю так, будто началась зима.

 
 

"Что творится с погодой?", "Это конец светааааааааа!!!!!", "Ладно авто, лишь бы не в голову такой градиной", "Нам такого точно не надо, машину не куда прятать", "Голодный год походу будет..." - ужасаются барнаульцы происходящему и сочувствуют тем, кого настигла буря.

"Машинам стекла выбивает": мощнейший град обрушился на Алтайский край. Фото

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