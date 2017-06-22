День скорби, град на Алтае и футбол: обзор соцсетей

День памяти и скорби

76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Сегодня во многих странах приспущены флаги. В России это День памяти и скорби. По всей стране люди возлагают цветы, зажигают свечи памяти.

Отстоял свою Вахту Памяти. #ВахтаПамяти #помним #деньскорби #волонтерыпобеды #вахтапамяти2017 A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Артур Моураов (@arturmouraov) on Jun 21, 2017 at 7:54pm PDT

22 июня ровно в 04.00 началась акция скорби и памяти возле Непецинского Храма. #22июня #деньскорби #помним #вера #ВОВ #АндреевскийСДК #Коломенскийрайон A post shared by Андреевский СДК (@ivanova.o.v.andrclub) on Jun 21, 2017 at 6:25pm PDT

Ежегодная акция "СВЕЧА ПАМЯТИ"... #мыпомним #мыгордимся #гоистра #Новопетровское #Новопетровскийкдк #22июня #деньпамяти #деньскорби A post shared by МУК " НОВОПЕТРОВСКИЙ КДК" (@novopetrovskiy_kdk) on Jun 21, 2017 at 11:19am PDT

22 июня — один из самых трагических дней в истории страны. 76 лет назад в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Сегодня на Мемориале Победы прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Погибших почтили минутой молчания.#хунзах #хунзахскиедоу #хунзахскийрайон #хунзах1 #малыш #деньскорби#прошло76лет A post shared by МКДОУ "Малыш" с. Хунзах (@ds.khunzakh) on Jun 22, 2017 at 12:55am PDT

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Россия - Португалия

Российские футболисты проиграли второй матч на Кубке конфедераций со счетом 0:1 команде из Португалии. После этого поражения российская команда уступила первое место в своей группе.

Как болели россияне и португальцы за свои команды? Смотрим самые яркие "болельщицкие" фото с этой игры.

The only Portuguese fans I've found yesterday lol! #russiaportugal #forcaportugal #россияпортугалия #россияпортугалия2017 #confederationscup #confederationscup2017 A post shared by Люблю Средиземноморье ❤️🇹🇷🇬🇷 (@nataraj__) on Jun 21, 2017 at 9:45pm PDT

Смотрим всей семьёй😂👌🏻🐱#кубокконфедераций #россияпортугалия A post shared by 💟Elizavetka👸 (@kornienko.l) on Jun 21, 2017 at 9:13pm PDT

#кубокконфедераций2017 #россияпортугалия #абакан A post shared by @ahmetovdr on Jun 21, 2017 at 2:58pm PDT

#кубокконфедераций2017 #футбол #россияпортугалия #москва #КК2017 #cristianoronaldo A post shared by Людмила (@rony201113) on Jun 21, 2017 at 3:03pm PDT

Ревнивая кошка

Пользователей соцсетей впечатлил ревнивый кот, который не дал своей хозяйке сфотографировать другого кота. Американская студентка Мэдисон Эллис (Madison Ellis) в своем Twitter опубликовала неудачный снимок своей кошки Золушки. Фото испортил другой кот Мэдисон, который влез в кадр. Люди отметили, что у кота, влезшего в фото, смешной и одновременно грозный взгляд.

I was trying to take pictures of my new kitten eating and....my other cat wasn't having it pic.twitter.com/SBttOBn8KA — Madilee (@thatdamnvegann) June 16, 2017

Обсуждая фотографию, многие стали делиться снимками домашних питомцев, которые с недовольством смотрели на новых животных в доме.

That reminded me of this pic.twitter.com/AKnHwT2smx — typing Liz (@LizKing494) June 18, 2017

Гифка с "господином Козловым"

Андрей Козлов, магистр программы "Что? Где? Когда?", стал популярен среди пользователей соцсетей и на одном из крупных сайтов мира Reddit.

Людей привлекла эмоциональность, с которой Козлов отреагировал на то, что данный знатоками ответ оказался верным.

Люди тут же начали придумывать подписи к фото: "Моя реакция, когда подруга сказала мне, что задержка оказалась ложной", а американские пользователи заинтересовались игрой, начали спрашивать о том, какие вопросы им (знатокам) задают, и попытались ответить на вопросы игры.

Град на Алтае

Погода не перестает преподносить "сюрпризы" жителям Алтайского края. 22 июня в Косихинском районе и на трассе Бийск – Барнаул прошел град, который разбивал стекла машин, домов, уничтожил урожай и припорошил землю так, будто началась зима.

"Что творится с погодой?", "Это конец светааааааааа!!!!!", "Ладно авто, лишь бы не в голову такой градиной", "Нам такого точно не надо, машину не куда прятать", "Голодный год походу будет..." - ужасаются барнаульцы происходящему и сочувствуют тем, кого настигла буря.