День скорби, град на Алтае и футбол: обзор соцсетей

День памяти и скорби

76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Сегодня во многих странах приспущены флаги. В России это День памяти и скорби. По всей стране люди возлагают цветы, зажигают свечи памяти.

Россия - Португалия

Российские футболисты проиграли второй матч на Кубке конфедераций со счетом 0:1 команде из Португалии. После этого поражения российская команда уступила первое место в своей группе.

Как болели россияне и португальцы за свои команды? Смотрим самые яркие "болельщицкие" фото с этой игры.

Ревнивая кошка

Пользователей соцсетей впечатлил ревнивый кот, который не дал своей хозяйке сфотографировать другого кота. Американская студентка Мэдисон Эллис (Madison Ellis) в своем Twitter опубликовала неудачный снимок своей кошки Золушки. Фото испортил другой кот Мэдисон, который влез в кадр. Люди отметили, что у кота, влезшего в фото, смешной и одновременно грозный взгляд.

I was trying to take pictures of my new kitten eating and....my other cat wasn't having it pic.twitter.com/SBttOBn8KA