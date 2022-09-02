День сурка. Как в школе Барнаула 1 сентября шесть раз поднимали и опускали флаг России

В российских школах 1 сентября прошли первые церемонии поднятия флага и коллективное исполнение гимна России. Поднимать бело-сине-красный стяг в школах теперь будут каждый понедельник. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков сходил в барнаульскую школу № 114 и на несколько часов стал героем фильма «День сурка». Из-за большого количество школьников в учебном заведении (более 1500 человек, — прим. ред.) церемонию поднятия флага провели ШЕСТЬ раз. И они мало чем отличались друг от друга.

Линейка № 1

— Налево! Шагом марш!

Трое учеников школы из военно-патриотического клуба «Пограничник» дружно оттачивали движения. Все в красивой форме, военных ботинках и с беретами на головах.

— Репетируйте как следует, — обратилась к ним женщина. Судя по всему, учительница.

— А что нам за это будет?

— Пятёрка по ОБЖ.

— Но у меня ещё нет ОБЖ, — моментально заметила ученица, составлявшая компанию двум «пограничникам».

— Ну тогда по географии получите пятёрки.

— Это уже другое дело, — ответила ученица.

Первая линейка, для пятых и третьих классов, прошла в 9 утра. В начале церемонии ведущие (тоже ученики) рассказали, что с 1 сентября в России появилась новая традиция: поднимать государственный флаг и слушать гимн страны. Школьникам объяснили, как выглядит наш триколор, и прочитали короткое, но очень патриотическое стихотворение. После него флаг, видимо, поднимать вдвойне торжественно.

«С надеждой и верой под небом свободы

Мы свято России любимой верны.

Пусть в мире и дружбе живут все народы

Под флагом трёхцветной могучей страны!"

Пока флаг постепенно возвышался над учебным заведением, в толпе спокойно стояли школьники и их родители. Многие снимали происходящее на телефон, а желающих исполнить гимн на музыку Александрова практически не было. Видимо, ещё не все школьники выучили слова гимна, а родители больше любовались своими нарядными детьми и перешёптывались друг с другом.

Далее с поздравлением с Днём знаний выступила директор заведения Наталья Екшибарова, которая пригласила всех учеников на «Разговор о важном». На этом уроке школьники должны узнать о самом главном — героях и традициях нашей Родины, государственных символах, исторических датах. В первый день учебного года ученикам рассказали о предстоящем 85-летии Алтайского края и об истории нашего региона. Впрочем, уже в ближайшие недели детям, на всякий случай, объяснят важность проведения спецоперации на Украине.

Линейка № 2

Спустя час церемонию повторили. Отличалась линейка лишь деталями: она прошла для части первоклашек (в этом году в школу № 114 набрали сразу девять первых классов, — прим. ред.) и 11-классников. Поэтому, помимо поднятия флага и исполнения гимна, первоклассники прочитали стихотворения о школе, а ученики 11-х классов станцевали вальс.

Ещё ведущие напомнили о том, что 3 сентября Барнаул отметит 292-летие, а с 9 по 11 сентября пройдёт ещё более значимое событие — выборы. Кандидатов в депутаты БГД на линейке не было. Поздравлял учеников с 1 сентября прокурор Алтайского края Антон Герман, который также напомнил о том, что сегодняшнее событие из-за поднятия флага — историческое для нашей страны.

«Сегодня у вас особенный день. Впервые в сопровождении гимна России поднимался флаг страны. Первоклассники начинают школьную жизнь, а выпускники завершают получение среднего и высшего образования. Убеждён, что этот день вы запомните навсегда. Он позволит вам получить новые знания и компетенции. Прокуратура и надзорные органы в взаимодействии с органами власти и учебными заведениями обеспечивают право детей на образование. В этом году дополнительно в школе создано три учебных класса. Знание — это сила. Убеждён, чем успешнее в учёбе будете вы, тем успешнее будет наша страна», — сказал Антон Герман.

Линейка № 3

Спустя час церемонию повторили. На этот раз ещё для четырёх первых классов и девятиклассников. Несколько детей из первого «З» класса, кстати, пришли на линейку с выбритой буквой Z на голове. Ведущие снова рассказали школьникам и родителям о предстоящем дне рождения Барнаула и выборах в городскую думу. В третий раз прозвучало и патриотичное стихотворение:

«С надеждой и верой под небом свободы

Мы свято России любимой верны.

Пусть в мире и дружбе живут все народы

Под флагом трёхцветной могучей страны!"

Как и в прошлые разы, ученики и родители молча наблюдали за церемонией и лишь несколько учителей слегка подпевали строчки из гимна.

Линейки № 4, 5 и 6

Церемонию повторили ещё три раза, чтобы каждый ученик школы № 114 привыкал к новой патриотической традиции. Прошли линейки уже без речи прокурора, но также с патриотическим стихотворением, поднятием флага и исполнением гимна.

Флаг будет развеваться над школой до пятницы, пока не закончатся все занятия. Потом триколор снимут на выходные, чтобы в понедельник в 8 утра поднять его вновь. Акция будет проходить каждый понедельник. Даже зимой в минус 30 градусов.

«С надеждой и верой под небом свободы

Мы свято России любимой верны.

Пусть в мире и дружбе живут все народы

Под флагом трёхцветной могучей страны!"