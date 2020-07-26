День Военно-Морского Флота начали праздновать в России

В воскресенье, 26 июля, в России празднуют День Военно-Морского Флота.

Как передает "Комсомольская правда", несмотря на то, что это профессиональный праздник военных моряков и офицеров, отмечает его вся страна. При этом постоянной даты у праздника нет – его ежегодно встречают в последнее воскресенье июля. В этом году Дню ВМФ исполнился 81 год.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих Военно-Морского Флота и подчеркнул, что ВМФ – это гордость России и символ ее могущества.

"Глава военного ведомства выразил благодарность личному составу ВМФ за беззаветную службу и самоотверженный труд, пожелал крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо России!" – сказано на сайте Минобороны.

Как пишет РИА "Новости", крупнейшие парады в честь Дня ВМФ России пройдут в Санкт-Петербурге, Североморске, Каспийске, Севастополе, Балтийске и Владивостоке. В них примут участие 250 кораблей, порядка 15 тысяч военных, а также задействуют около 80 самолетов и вертолетов и более 100 единиц наземной техники. При этом парад в Петербурге посетит президент РФ Владимир Путин, а транслировать грандиозное празднование будет Первый канал.