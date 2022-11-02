Денис Майданов предложил запретить иноагентам выступать в России

Российский певец, депутат Госдумы Денис Майданов предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России.

По его словам, таким артистам нельзя разрешать выступать на концертных площадках, а также крутить их песни на радио.

По словам Майданова, не стоит давать выступать в России артистам, которые критикуют страну.

Ранее уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина предложила заблокировать счета артистам, которые уехали из России и критикуют страну из-за рубежа.