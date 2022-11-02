Денис Майданов предложил запретить иноагентам выступать в России
По словам Майданова, нельзя давать выступать в России артистам, которые критикуют страну
2 ноября 2022, 15:45, Илья Звягинцев
Российский певец, депутат Госдумы Денис Майданов предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России.
По его словам, таким артистам нельзя разрешать выступать на концертных площадках, а также крутить их песни на радио.
По словам Майданова, не стоит давать выступать в России артистам, которые критикуют страну.
Ранее уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина предложила заблокировать счета артистам, которые уехали из России и критикуют страну из-за рубежа.
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