Депрессия становится главной причиной больничных в России

Через несколько лет депрессия станет основной причиной больничных. Такой прогноз сделали в российском Минздраве, передает РИА "Новости".

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Общество Как понять, что вам пора к психиатру, и почему не нужно этого бояться

По словам главного психиатра Минздрава, главы центра психиатрии имени Сербского Зураба Кекелидзе, депрессия, похоже, скоро выйдет на первое место по числу дней нетрудоспособности.

Сегодня каждый четвертый-пятый имеет психическое заболевание.

"К сожалению, осведомленность населения не очень высокая о том, что считается психическим заболеванием… Есть заболевания, которые в обиходе не считаются (психическими): например, заикание, например, когда люди грызут ногти", — сообщил Кекелидзе на пресс-конференции.

15 лет назад депрессия занимала по этому показателю пятое место. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, она станет в этом рейтинге второй.