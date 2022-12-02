Деприватизация по полной. Бывшие акционеры алтайского «Кучуксульфата» должны вернуть государству свыше 1 млрд рублей

Бывшие акционеры «Кучуксульфата» должны вернуть государству более 1 млрд рублей. Решение об этом принял Гагаринский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба Росимущества. Деньги были получены «в виде неосновательного обогащения в результате выплат и дивидендов за период с 2019 по 2022 год».

Как уточняет «Банкфакс», заявление от прокуратуры и Росимущества поступило в суд ещё 1 августа. Претензии были предъявлены 17 гражданам. Теперь все они обязаны вернуть государству 1 млрд 316 тысяч рублей.

Напомним, осенью 2021 года Генпрокуратура обратилась с иском в арбитраж и потребовала вернуть 100% акций «Кучуксульфата» в собственность государства. Надзорное ведомство настаивало, что приватизация предприятия в начале 1990-х годов была незаконной. В марте суд вынес решение в пользу Генпрокуратуры, спустя два месяца апелляция оставила этот вердикт в силе. В сентябре вердикт устоял и в кассации. После деприватизации акции «Кучуксульфата» отошли Росимуществу.

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Общество «Кучуксульфат» второй раз за лето сменил руководителя и официально стал собственностью государства

Отметим, что после проигранного иска и начала процесса деприватизации на «Кучуксульфате» дважды сменилось руководство. Так, 21 июля генеральным директором ОАО стал Павел Крючков из Воронежа. До этого несколько лет «Кучуксульфат» возглавлял Дмитрий Горюнов. Крючков в первых числах августа даже провёл встречу с министром промышленности региона Вячеславом Химочкой. По сведениям amic.ru, речь шла о текущем положении дел на предприятии и ближайших перспективах. Какие-то конкретные цифры на встрече не звучали. После этого новоявленный управленец отправился в посёлок Степное Озеро, где расположено предприятие.

А уже 2 августа внеочередное собрание акционеров «Кучуксульфата» приняло решение назначить новым гендиректором предприятия Альберта Худайбирдина. Таким образом, Павел Крючков пробыл во главе предприятия менее двух недель. Как сообщают источники редакции, Крючков вместе со своей командой, куда в частности входили аудитор и юрист, покинул посёлок, не попрощавшись ни с кем из представителей завода.

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Общество Экс-депутат и бизнесмен-универсал. Кто такой Павел Крючков, ставший новым гендиректором «Кучуксульфата»

Новый гендиректор «Кучуксульфата» Худайбирдин — выходец из Башкирии. Именно предприятие из этой республики первым угодило под деприватизацию: «Башсоду» вернули государству ещё в 2020 году. Более того, человек с тем же именем и фамилией значился замначальника производства в ОАО «Башкирская содовая компания».

Кроме того, согласно данным портала checko.ru, Худайбирдин Альберт Флюрович был индивидуальным предпринимателем, ИП зарегистрировано в Стерлитамаке. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.