Депутат «Единой России» предложил сократить новогодние праздники в России
При этом парламентарий считает, что сокращать майские праздники не нужно, потому что люди занимаются посевом
13 часов назад, Илья Звягинцев
Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов предложил сократить новогодние каникулы в России. Его слова передаёт РИА Новости.
«Надо распределять выходные равномерно, для того чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо...» — заявил парламентарий.
При этом он добавил, что майские праздники сокращать в стране не нужно, потому что в эти дни люди занимаются посевами и дачами.
По мнению Иванова, продолжительность майских праздников в России оправданна.
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