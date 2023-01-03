Депутат «Единой России» предложил сократить новогодние праздники в России

При этом парламентарий считает, что сокращать майские праздники не нужно, потому что люди занимаются посевом

13 часов назад, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов предложил сократить новогодние каникулы в России. Его слова передаёт РИА Новости.

«Надо распределять выходные равномерно, для того чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо...» — заявил парламентарий.

При этом он добавил, что майские праздники сокращать в стране не нужно, потому что в эти дни люди занимаются посевами и дачами.

По мнению Иванова, продолжительность майских праздников в России оправданна.