Депутат ГД предложил ввести в СМИ цензуру на информацию о преступлениях

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов, комментируя инцидент с умыванием зеленкой в Хабаровском крае, заявил "Парламентской газете", что огромное количество примеров жестокости в СМИ провоцирует людей на агрессивные поступки.

Ранее сообщалось, что таксисты заставили молодых людей умыться зеленкой за нежелание платить за проезд из-за отсутствия денег.

"В очередном перемалывании преступления не поймешь, чего больше: пиара или осуждения. СМИ, получая эту пищу, должны менять подход к освещению. Нужно, прежде всего, смотреть на эту сторону и здесь наводить порядок, а не в сфере услуг", - высказался Нилов.

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Другими словами, по мнению депутата, публикация информации о преступлении в СМИ скорее рекламирует в обществе само преступление и способ его совершения, нежели вызывает осуждение среди людей.

По словам Нилова, в освещении подобных вещей допустимо ужесточение регулирования и даже, возможно, цензура.

При этом депутат отметил, что злоумышленник должен понести наказание за правонарушение: "Нельзя ограничиваться предупреждением или штрафом. Таких таксистов нужно не увольнять, не освобождать от обязанностей, а заставить работать бесплатно в счет компенсации".

Такая практика, по мнению Нилова, положительно сказалась бы на профилактике преступлений: "Вот если бы это показали и рассказали, следующий бы уже подумал, совершать ли преступление".