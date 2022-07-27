Депутат Госдумы от «Новых людей» обсудил с предпринимателями проблемы бизнеса в регионах

В конце прошлой недели глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Новые люди» Александр Дёмин пообщался с Союзом малого и среднего бизнеса. На встрече обсудили меры поддержки МСП в регионах, передаёт партийная пресс-служба.

«Я всегда рад встречаться с предпринимателями, которые могут донести с полей существующие проблемы. Среди них есть как систематические, которые встречаются по всей России, так и специфические. Они всегда вызывают отдельный интерес», — заявил Дёмин.

В условиях ограничений, в которых сегодня оказался малый и средний бизнес, необходимо уделить ему особое внимание. В Алтайском крае, по состоянию на конец июня, зарегистрировано около 88 тысяч хозяйствующих субъектов, 86% которых — малый и средний бизнес. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в регионе продолжает расти число индивидуальных предпринимателей. Сегодня поддержка данной отрасли актуальна как никогда, полагают в партии «Новые люди».

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Во время беседы Александр Дёмин подчеркнул, что для поддержки малых и средних предпринимателей уже введено значительное число мер, но в реальности воспользоваться ими могут не все. Среди проблем бизнесмены отметили необходимость сокращения налогового контроля и распространение мер поддержки на всё МСП.

«Налоговая реформа давно назрела. Это касается и НДС, и оборотных налогов. Причём для всех уровней бизнеса. Для микробизнеса, например, нужно увеличить критерии для участия в автоматизированной системе налогообложения до 120 млн годового дохода. А возможность участвовать в упрощённой системе налогообложения должна быть у малого бизнеса с годовым доходом не до 300 млн, а до 800 млн», — считает Дёмин.

По итогам встречи депутат обещал рассмотреть предложения предпринимателей на законодательном уровне.